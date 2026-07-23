Фернандо Алонсо развеял слухи о своём уходе из «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о своём будущем.

«У меня есть контракт. Я никуда не ухожу», — приводит слова Алонсо испанское издание SoyMotor.

Ранее итальянская редакция Motorsport сообщила, что масштабное обновление болида «Астон Мартин», которое команда готовит к Гран-при Венгрии, может повлиять на рынок пилотов перед сезоном 2027 года. По информации источника, в случае неудачи с обновлениями Алонсо якобы может покинуть коллектив, а одним из возможных вариантов продолжения карьеры назывался «Альпин». Также утверждалось, что заменой испанцу в «Астон Мартин» могут стать Карлос Сайнс или Эстебан Окон.