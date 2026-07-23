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Албон представил специальный шлем к своему 100-му Гран-при за «Уильямс»

Албон представил специальный шлем к своему 100-му Гран-при за «Уильямс»
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон показал специальную раскраску шлема, в которой выступит на предстоящем Гран-при Венгрии. Для тайского гонщика этот этап станет 100-м в составе британской команды.

Юбилейный шлем выполнен в фирменных цветах «Уильямса» с преобладанием тёмно-синего цвета и розовыми элементами, на верхней части шлема присутствует число 100, посвящённое знаковому достижению Албона.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Тайский пилот выступает за коллектив с сезона 2022 года. За это время он набрал 121 очко, а его лучшим результатом стало пятое место. Кроме того, на Гран-при Барселоны Албон превзошёл достижение чемпиона мира 1992 года Найджела Мэнселла и стал рекордсменом команды по количеству стартов в чемпионате мира за «Уильямс».

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