SMP Formula 4 проведёт третий этап сезона на автодроме «Игора Драйв»

8-9 августа на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области состоится третий этап чемпионата России СМП Формула-4 (SMP Formula 4).

После двух этапов сезона лидерство в общем зачёте удерживает Платон Костин, одержавший три победы на этапе в Казани. Его главным преследователем остаётся Владимир Верхоланцев, а чемпион мира и Европы по картингу Максим Орлов постарается продолжить победную серию.

«Из всех этапов прошлого года я бы выделил именно питерский. Я чувствовал сам и видел, что эти же чувства разделяют болельщики: от происходящего на трассе просто невозможно было оторваться. Буквально за каждую позицию в пелотоне шла напряжённая борьба с острыми атаками и не менее красивыми оборонительными действиями. Те гонки показали мастерство наших участников и доставили много удовольствия. Уверен, что и на этот раз нас ждут яркие и непредсказуемые события», — сказал промоутер СМП Формулы-4 и глава «Академии СМП» Сергей Сироткин.

Трасса «Игора Драйв» протяжённостью 5183 метра является самой длинной в календаре СМП Ф-4. Зрителей этапа также ждут прогулки по стартовой решётке и паддоку, а также автограф-сессии с пилотами.