Пилот «МАЗа» Вязович дал комментарий после переворота его экипажа на бахе «Холмы России»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал аварию на заключительном спецучастке бахи «Холмы России» — 2026, где его грузовик перевернулся. Гонщик поблагодарил конструкторов за безопасность машины и поздравил экипаж Виталия Мурылёва с подиумом.

«Мы в полном порядке. Вчера прошли медицинское обследование после нашей аварии. Ни у кого никаких травм или ушибов не обнаружено. Я хотел поздравить экипаж Виталия Мурылёва. Настоящая командная работа. Они должны были подстраховать наш экипаж, но им пришлось взять на себя бремя лидерства и довести эту гонку до подиума. Это очень важно для нашей команды.

Произошло следующее. Это был последний спецучасток. Назревала очень острая борьба за первые три позиции. Мы находились в самой лучшей стартовой позиции и чувствовали себя спокойно. Спецучасток был очень прыгучий, с большим количеством холмов. В одном из таких мест нашу машину подбросило задней осью. На самом деле скорость для этого спецучастка была небольшой, но этого хватило, чтобы автомобиль упёрся передней частью в землю. Мы через капот перевернулись два раза, встали на колёса и спустя некоторое время самостоятельно выехали со спецучастка. Продолжить гонку уже не могли.

Отдельное спасибо нашим конструкторам, которые за много лет учли все нюансы. Автомобиль действительно очень безопасный. Несмотря на тот страшный переворот, который с нами произошёл, машина уехала со спецучастка своим ходом.

В ближайшие дни по плану у команды тренировка здесь, в Ульяновске, поэтому продолжаем работать. В тренировке также примет участие экипаж, попавший в аварию», — сказал Вязович в видео, опубликованном в Телеграм-канале «МАЗ-СПОРТавто».