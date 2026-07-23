«Феррари» усилила крыло «Макарена» дефлекторами для повышения прижимной силы в Венгрии

Испанский журналист Альберт Фабрега поделился кадрами обновлённого заднего антикрыла «Макарена» из паддока Гран-при Венгрии.

Кадр из видео Фото: x.com/AlbertFabrega

Кадр из видео Фото: x.com/AlbertFabrega

Кадр из видео Фото: x.com/AlbertFabrega

«Феррари» сохранила заднее антикрыло «Макарена», но добавила дефлекторы в центральной части основной плоскости крыла, чтобы увеличить уровень прижимной силы», — подписал видео Фабрега в своём аккаунте в социальной сети Х.

Гран-при Венгрии пройдёт с 24 по 26 июля на трассе «Хунгароринг» недалеко от Будапешта. После 10 этапов «Феррари» отстаёт от «Мерседеса» на 73 очка в Кубке конструкторов. После Гран-при Бельгии в личном зачёте Формулы-1 пилот команды Льюис Хэмилтон занимает второе место со 159 очками, его напарник Шарль Леклер — четвёртое со 126 очками.