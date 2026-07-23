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«Возможно, в этот раз я зашёл слишком далеко». Леклер — о контакте с Пиастри в Бельгии

«Возможно, в этот раз я зашёл слишком далеко». Леклер — о контакте с Пиастри в Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что перегнул с жёсткой обороной в эпизоде с Оскаром Пиастри на Гран-при Бельгии.

«Думаю, в целом я согласен с Оскаром. В конце концов, из машины мне казалось, что я просто пытался действовать на пределе возможного. Думаю, с Оскаром всё было уже немного за гранью, и, наверное, именно так я не хотел бы бороться постоянно. В конечном счёте это риск и для меня самого. Ты всегда стараешься оставить сопернику как можно меньше места. Возможно, в этот раз я зашёл слишком далеко…» — заявил Леклер во время медиадня в четверг перед Гран-при Венгрии.

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