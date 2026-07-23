Хэмилтон — о борьбе с Антонелли: нет причин думать, что он начнёт ошибаться

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Венгрии ответил на вопрос о возможной борьбе за чемпионство с лидером сезона Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

— Льюис, вы с Кими снова занимаете первое и второе места в чемпионате. Если борьба станет плотнее по ходу сезона, вы знаете, каково это — быть молодым гонщиком во втором сезоне и бороться за титул, испытывая огромное давление. Может ли это стать для него дополнительным испытанием? И поможет ли это вашим шансам?

— Я не вижу, с чего бы мне нужно было это предполагать. Я думаю, он молод, но выдаёт результат и делает потрясающую работу. Суперстабилен и не совершает ошибок. Нет причин думать, что это не продолжится, — сказал Хэмилтон во время медиадня в четверг перед началом гоночного уикенда в Венгрии.