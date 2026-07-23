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Ферстаппен — о критике нового регламента Ф-1: устал повторять одно и то же

Ферстаппен — о критике нового регламента Ф-1: устал повторять одно и то же
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что устал повторять свои претензии к новым двигателям Формулы-1, и отметил, что «некоторые люди» только сейчас приходят к выводам, которые он сделал ещё в 2023 году.

«Я уже давно высказываюсь по поводу этих правил. Поначалу многие говорили: «Да он просто жалуется, пусть замолчит». Но должен сказать, что на последних нескольких гонках всё больше людей замечают то же, что я видел уже давно. И дело не в том, что я больше не побеждаю. Просто мне небезразличен сам продукт, и когда столько раз об этом говоришь, в какой‑то момент этого становится достаточно, правда?

Конечно, люди продолжают спрашивать, и, возможно, не всегда это ценят, но я просто говорю то, что думаю: ты видишь определённые вещи, а потом кто‑то говорит: «Ну да, зато гонка была отличной». А я отвечаю: «Да, но то, как мы сейчас гоняемся, не очень‑то реалистично». Приезжаешь на некоторые трассы, а мощность двигателя по меркам Формулы-1 совсем небольшая, и это немного неприятно. Я это предвидел уже много лет назад.

Понятно, что гонка от этого не становится самой захватывающей. Но в какой‑то момент я и сам немного устал повторять одно и то же, потому что само пилотирование отнимает достаточно сил», — приводит слова Макса издание RacingNews365.

В 2023 году Ферстаппен уже высказывал сомнения по поводу регламента двигателей, который должен был вступить в силу через три года, и говорил, что «это выглядит просто ужасно».

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