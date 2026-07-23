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Боттас опасается прорыва «Астон Мартин» после масштабных обновлений на Гран-при Венгрии

Боттас опасается прорыва «Астон Мартин» после масштабных обновлений на Гран-при Венгрии
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился опасениями по поводу крупного пакета обновлений, который «Астон Мартин» привёз на Гран-при Венгрии.

«Думаю, слухов ходит много. Большинство считают, что для них это большой шаг вперёд, но посмотрим. Всё станет ясно, когда машина выедет на трассу. Я слышал один слух: якобы единственное, что осталось от нынешней машины, — это передняя подвеска, а всё остальное — новое. Посмотрим, так ли это.

Мне, конечно, очень любопытно, но в то же время немного страшно: если они сделают большой шаг вперёд, мы можем оказаться в хвосте пелотона. Но в конечном счёте нам нужно сосредоточиться на своей работе и не тратить силы на домыслы», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.

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