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Антонелли — о первой половине сезона: думаю, я был одним из лучших, но не лучшим

Антонелли — о первой половине сезона: думаю, я был одним из лучших, но не лучшим
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли не стал утверждать, что является лучшим гонщиком первой половины сезона-2026, но отметил, что входит в число сильнейших.

«Да, старт получился лёгким, но так сложно что‑то утверждать. Думаю, я был одним из лучших, но не скажу, что был лучшим гонщиком на решётке. Но если честно, оглядываясь назад, мне кажется, что мы допускали меньше всех ошибок и, думаю, именно это и позволило нам добиться хороших результатов.

Конечно, у нас была и очень сильная машина. Но, со своей стороны, я могу быть доволен тем, как мы с командой сработали, в том числе в плане исполнения. Впереди ещё этот уикенд, нужно хорошо его завершить, но в целом я доволен тем, как прошла первая часть сезона. Это позволило нам занять нынешнюю позицию. Так что, думаю, в этом плане мы отлично поработали», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

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