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Расселл заявил, что его место в «Мерседесе» на 2027 год не обсуждается

Расселл заявил, что его место в «Мерседесе» на 2027 год не обсуждается
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что его контракт с командой на сезон-2027 уже не вызывает вопросов.

«Мы не обсуждали соглашение на 2027 год, потому что в этом даже нет необходимости. Тут нет никаких вопросов. Не хочу вдаваться в детали, но в 2027 году я буду в «Мерседесе» — это факт», — приводит слова Расселла издание FormulaPassion.

В начале сезона-2026 Расселл одержал победу на Гран-при Австралии, однако затем его результаты ухудшились. Сейчас он занимает третье место в личном зачёте, уступая напарнику по команде Андреа Кими Антонелли 50 очков. По количеству побед итальянец также превосходит британца — со счётом 6-2.

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