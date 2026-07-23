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GPblog: у Албона сменится гоночный инженер в сезоне-2027

GPblog: у Албона сменится гоночный инженер в сезоне-2027
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«Уильямс» планирует изменить состав на пит-уолле по окончании сезона-2026. Пилот команды Алекс Албон получит нового гоночного инженера в 2027 году, а Джеймс Урвин перейдёт на другую должность внутри команды, сообщает GPblog со ссылкой на собственные источники.

Урвин, работавший гоночным инженером Албона с 2023 года, после более чем 10 лет работы в инженерном отделе на трассе займёт новую позицию в «Уильямсе». Это изменение призвано обеспечить ему лучший баланс между работой и личной жизнью, при этом британская команда сохранит его обширный опыт внутри организации.

Кто именно займёт место Урвина, пока не решено. По информации источника, в «Уильямсе» сейчас сосредоточены на планировании преемственности на нескольких ключевых позициях в инженерном отделе, но окончательный выбор кандидата на замену пока не сделан.

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