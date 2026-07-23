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Макс Ферстаппен — о «Ред Булл»: для меня эта команда почти вторая семья

Макс Ферстаппен — о «Ред Булл»: для меня эта команда почти вторая семья
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не стал подтверждать своё место в «Ред Булл» на следующий сезон, сосредоточившись на решении «сложных» проблем команды в Формуле-1.

«Чувствую себя хорошо. С моей стороны всё в порядке. Но и сказать особо нечего, ничего не происходит. Я просто сосредоточен на том, чтобы выжать из машины максимум. Как я уже говорил, с этим и так хватает сложностей, вот этим я и занимаюсь.

Для меня эта команда почти вторая семья. Я просто стараюсь получше разобраться в нашей машине и вернуться к победам. В один из уикендов мы были очень близки к успеху. Хотелось бы, чтобы такое случалось почаще, а не раз за сезон. Но, как я уже говорил, тенденция явно идёт вверх, и это радует.

Фернандо [Алонсо] уже 45 лет (будет 29 июля. — Прим. «Чемпионата»), и ему, наверное, чуть проще сказать «я ухожу»: он уже прошёл большой путь в карьере. Но настоящему гонщику это тяжело. Особенно когда тебе не нравятся действующие правила и сейчас ты не можешь бороться за высокие места.

Мне 28 лет, ситуация немного другая. Конечно, я могу спокойно остановиться, в этом нет проблемы. Но я люблю гонки. Просто стараюсь справляться с тем, что у нас есть. Даже если сейчас это не совсем то, что мне нравится», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

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