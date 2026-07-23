Расселл рассказал, что мешало ему показывать максимальную скорость в последних гонках

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что причина его недавних проблем в Формуле-1 кроется в калибровке программного обеспечения, а не в стиле вождения. По словам британского гонщика, данные с Гран-при Бельгии помогли команде найти корень проблемы.

«По сути, цифры на экране были не совсем корректно откалиброваны. То есть дело не в том, что оборудование неисправно или с ним какая‑то проблема. Но в Спа тоже возникли две сложности. Думаю, система не срабатывала оптимальным образом на протяжении круга. Мы видели похожую проблему и у [Оскара] Пиастри. Это и было одной из моих трудностей.

А помимо этого, у нас была ещё отдельная проблема, и она тоже была связана с той самой некорректной калибровкой. Не хочу сводить всё просто к цифрам на экране, но теперь мы понимаем, какие именно показатели, вероятно, были неверными. Мы можем это исправить, заново откалибровать систему и раскрыть полную мощность силовой установки.

Да, с души будто огромный груз свалился. К тому же это сильно влияло на мою работу за рулём: на некоторых кругах в Сильверстоуне, а потом почти всю пятницу и субботу в Спа я постоянно думал о том, как нужно вести машину, чтобы силовая установка показывала максимальную скорость на прямой, а ещё о том, как нажимать на газ, как переключать передачи, насколько рано начинать добавлять тягу.

Данные подсказывали, что причина именно в этом, но в итоге оказалось, что дело не в этом. То есть все старания на протяжении трёх сессий и попытки подстроить свою технику вождения под новые условия оказались напрасными.

Теперь я с нетерпением жду нового уикенда, когда смогу просто сосредоточиться на том, чтобы ехать быстро, сконцентрироваться на базовых вещах. Я знаю, что именно тогда показываю свой лучший результат. Но наш спорт не из простых, так что сказать «давайте сосредоточимся только на самом простом» порой легче, чем сделать», — приводит слова Расселла издание Motorsport.