Колапинто раскритиковал болельщиков Испании за неуважение к Месси и сборной Аргентины

Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто с иронией высказался об испанских болельщиках после победы сборной Испании на чемпионате мира.

«Слушай, представляешь, я почти не видел футболок сборной Испании весь чемпионат мира, а сегодня они вдруг появились в главной трансляции! [Испанцы] их надевают, только когда выигрывают, а до этого не носят. Это вообще как-то стыдно. Да ещё и петь им нечего. А ещё там вообще дичь творилась: пытались сжечь аргентинский флаг, футболку [Лионеля] Месси хотели поджечь, да только не загоралась», — рассказал Франко в интервью ESPN.

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