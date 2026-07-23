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Колапинто раскритиковал болельщиков Испании за неуважение к Месси и сборной Аргентины

Колапинто раскритиковал болельщиков Испании за неуважение к Месси и сборной Аргентины
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Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто с иронией высказался об испанских болельщиках после победы сборной Испании на чемпионате мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Слушай, представляешь, я почти не видел футболок сборной Испании весь чемпионат мира, а сегодня они вдруг появились в главной трансляции! [Испанцы] их надевают, только когда выигрывают, а до этого не носят. Это вообще как-то стыдно. Да ещё и петь им нечего. А ещё там вообще дичь творилась: пытались сжечь аргентинский флаг, футболку [Лионеля] Месси хотели поджечь, да только не загоралась», — рассказал Франко в интервью ESPN.

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