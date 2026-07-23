Штайнер: Антонелли заслуживает куда большего признания, чем получает сейчас в Италии

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что итальянские болельщики пока не до конца приняли пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, поскольку внимание нации традиционно сосредоточено на «Феррари».

«Я говорил об этом с несколькими итальянскими журналистами в Спа, у меня такое же ощущение: ему не отдают должное, хотя он этого заслуживает. Сейчас в Италии есть два очень сильных спортсмена: Янник Синнер в теннисе — он просто забирает всё, что можно, — и Кими Антонелли. Но Кими не получает такого же признания, как Синнер, и это, мягко говоря, странно.

Всё из‑за того, что «Феррари» воспринимают как итальянскую команду, чуть ли не национальную сборную. Многим ещё нужно привыкнуть к мысли, что в Формуле-1 есть итальянский гонщик мирового уровня, а ведь такого не было очень и очень долго. Он заслуживает бóльшего внимания, и, кажется, сейчас люди всё больше понимают: этот парень действительно особенный. Нужно обращать на него больше внимания и, может быть, чуть ослабить фокус на «Феррари».

Может, не стоит складывать все яйца в одну корзину, то есть в «Феррари». Есть человек, за которого можно болеть. Он заслуживает куда большего, чем получает сейчас в Италии», — приводит слова Штайнера издание Motorsport.