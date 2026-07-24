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Дэвид Култхард похвалил Тото Вольфа за умение держать удар в трудные моменты

Дэвид Култхард похвалил Тото Вольфа за умение держать удар в трудные моменты
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высоко оценил подход руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа к работе с прессой, отметив, что австриец не избегает общения с журналистами даже в сложные периоды.

«Что бы кто ни думал о людях, которые постоянно на виду, я считаю так: Тото всегда рядом и когда команда побеждает, и, что ещё важнее, когда не побеждает. Он не отступает ни на этапах Гран‑при, ни в тяжёлые годы. Берёт на себя интервью, объясняет, что сделано недостаточно хорошо, и рассказывает, к чему команда стремится.

Некоторые, и такое бывает и в других видах спорта, с радостью дают интервью, когда побеждают, а когда дела идут плохо, просто не справляются с этим. Например, тренера сборной Шотландии по футболу критиковали за то, что в ответах на вопросы он был очень резок и не слишком дружелюбен к журналисту. Да, он расстроен. Да, на нём весь свет прожекторов. Но он на это подписался. За это ему и платят. Поэтому сохранять профессиональную позицию — вот что, на мой взгляд, и есть профессионализм», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

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