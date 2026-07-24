Аргентинский гонщик рассказал, с какой грязью столкнулся во время поддержки сборной на ЧМ

Аргентинский гонщик Van Amersfoort Racing Николас Варроне, выступающий в Формуле-2, рассказал, как столкнулся с ненавистью болельщиков других стран по отношению к футбольной сборной его страны. Аргентина в финале чемпионата мира проиграла в дополнительное время Испании со счётом 0:1.

«Удивлён той ненавистью, которую мы, аргентинцы, получаем. Это безумие. Смотрел финал чемпионата мира в Нидерландах. В баре все, абсолютно все, поливали грязью Аргентину. Какая-то злость или ненависть, не знаю. Подумал: «Подождите. Если мы играем в хороший футбол, что поделаешь? Это же не нарочно».

И так было не только с голландцами или бельгийцами. Даже когда я был в Сан-Паулу, понятно, что бразильцы нас не очень любят в футбольном плане, но в том отеле были, не знаю, французы, швейцарцы, ещё какие-то европейцы. И они все кричали нам в лицо, когда Швейцария забивала, причём с такой злостью. Я такой: «Люди, стоп, что за дела? Что мы вам сделали?» Что-то происходит в последнее время», — приводит слова Варроне Carburando.