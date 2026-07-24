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Сайнс ответил на вопрос о продлении контракта с «Уильямсом»

Сайнс ответил на вопрос о продлении контракта с «Уильямсом»
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о подписании нового контракта с «Уильямсом».

«Когда продлю контракт с «Уильямсом»? Если быть честным, то не знаю. Не могу назвать какую-то конкретную дату, но как я всегда говорил до этого, то я собираюсь дождаться летнего перерыва, чтобы спокойно сесть за стол переговоров с командой — обсудить продление с Джеймсом [Ваулзом] и остальными, поговорить о будущем команды и о моём будущем в ней. Так что во время перерыва мы начнём обсуждения и примем решение, как лучше оценим ситуацию, но точных сроков я не знаю», — приводит слова Сайнса пресс-служба ФИА.

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