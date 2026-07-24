Чемпион Ф-Е Буэми оценил шансы «Ред Булл» на Гран-при Венгрии Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми высказался о потенциале «Ред Булл» на Гран-при Венгрии.

«Подойдёт ли RB 22 «Хунгароринг»? Не уверен, посмотрим. Мы всё ещё немного изучаем, как машина ведёт себя в конфигурациях с высокой и низкой прижимной силой. Я имею в виду, если оглянуться назад, в Монако Макс квалифицировался на первом ряду. Конечно, у него была проблема с надёжностью, так что мы не смогли увидеть, как он провёл бы гонку.

Но с точки зрения чистой скорости на одном круге, потому что это можно назвать трассой с высокой прижимной силой, он был очень близок к Антонелли в квалификации, очень, очень близко. Так что если тренд сохранится, надеюсь, мы снова будем близки», — приводит слова Буэми RacingNews365.