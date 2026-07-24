«Вы, журналисты, знаете больше нас». Колапинто — о продлении контракта с «Альпин»

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто высказался о новом контракте с «Альпин».

«Новый контракт? Не имею представления. В данный момент я просто сосредоточен на пилотировании, и я доволен тем, как проходит этот сезон. По моим ощущениям, я вполне хорошо справляюсь со своими обязанностями. Я просто сосредоточен на каждом этапе и стараюсь сделать максимум возможного вместе с командой, пытаясь улучшить болид. И это наша главная задача. Думаю, вы, журналисты, точно знаете больше нас, учитывая все эти слухи. Я даже четверти не знаю из той информации, которой обладаете вы, так что вам точно не стоит спрашивать меня», — приводит слова Колапинто ФИА.