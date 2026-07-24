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«Умный парень». Экс-пилот Ф-1 оценил работу Хаджара в «Ред Булл»

«Умный парень». Экс-пилот Ф-1 оценил работу Хаджара в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми оценил работу Исака Хаджара в сезоне-2026 за рулём «Ред Булл».

«Хаджар умный. Он умный парень. За производительностью стоит гораздо больше мыслительного процесса. Конечно, когда вы едете в Будапешт, управление энергией вторично, потому что у вас достаточно энергии, тогда как в Спа её нет. Так что любой бит энергии, который вы используете там, нужно использовать правильно, потому что это даёт вам много времени на круге или может заставить вас терять много времени.

Я чувствую, что Исак хорошо справляется с пониманием машины и выжимает из неё максимум. Конечно, сейчас с этими новыми правилами это почти другой вид спорта. Так что трудно сравнивать и дать справедливую оценку, но он проделывает отличную работу», — приводит слова Буэми RacingNews365.

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