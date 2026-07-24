Сайнс — о возвращении «Уильямса» в лидеры: затрачено будет больше времени, чем ожидалось

Гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о темпе команды «Уильямс» в сезоне-2026.

— Соответствует ли текущая форма команды вашим ожиданиям, когда вы заключали это соглашение? Насколько вы считаете этот год возможным переломным моментом для вашего будущего в плане дальнейших обязательств перед командой или поиска других вариантов?

— Думаю, не секрет, что мои ожидания, или, скажем так, мой график того, сколько времени мне потребуется, чтобы снова побеждать в гонках и чтобы «Уильямс» стал тем местом, где это можно сделать, отодвинулись на год или два. Это зависит от того, насколько быстро нам удастся выбраться из этой ситуации.

Очевидно, у меня в голове были временные рамки, которые я был готов принять, чтобы помочь этой команде вернуться в лидирующую группу, и как долго я был готов ждать, чтобы снова бороться за победы. Сейчас ясно, что этот график сбился, к сожалению для всех нас, потому что команда тоже страдает от этого. И затрачено времени будет больше, чем мы ожидали, и этот путь будет дольше, чем ожидалось. Тем не менее я вижу, что команда инвестирует в будущее. Я всё ещё вижу, что видение команды довольно ясное. Я вижу, сколько всего происходит за кулисами, если оставить в стороне текущую производительность машины, и это всё ещё даёт мне уверенность и мотивацию, что мы движемся в правильном направлении.

Просто машина этого года, по тем или иным причинам, показывала очень плохие результаты и сильно не оправдала наших ожиданий по многим причинам, о которых я не буду здесь сегодня снова говорить. Сейчас мне нужно перестроить своё мышление, чтобы представить себя через три-четыре года, и принять решение, но я всё ещё уверен в пути и проекте, в котором мы находимся, — приводит слова Сайнса ФИА.