Норрис — о проблемах Расселла: если не готов адаптироваться — недостаточно хорош

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о проблемах Джорджа Расселла в «Мерседесе».

«Мне приходилось менять свой стиль пилотирования каждый год. Я полагаю, у него [Расселла] один стиль работал 20 лет, у меня нет. Мой стиль пилотировался работал в 2018 году, когда я проводил свой тестовый год. На этом, вероятно, всё. С тех пор мне приходилось адаптироваться и меняться.

Я думаю, чем больше у вас опыта в Формуле-1, тем лучше вы должны быть подготовлены. Если пилот не готов адаптироваться к другой машине, значит, он недостаточно хорош. Это наша работа, за это нам платят миллионы. Это значит управлять любой машиной, которую вам дают, будь она хорошей, плохой, лёгкой или сложной. Вы должны это делать.

В каждой гонке, в которой я участвую сейчас, я чувствую, что должен полностью забыть прошлый уикенд и научиться управлять новой машиной, потому что так у нас обстоят дела. Каждый гонщик индивидуален. Но для меня вся моя карьера в Формуле-1 была о том, как я могу менять свой стиль пилотирования каждый сезон. Безусловно, пилот может изменить ситуацию. Очевидно, прохождение каких-то поворотов на трассах меняется в зависимости от особенностей машины и регламента. Возможно, конкуренция обостряется, но, если вы лучший гонщик, большинство поворотов всё равно являются поворотами, чтобы попытаться получить преимущество над всеми. Вы всё равно будете впереди.

На очень быстрых трассах, таких как в Сильверстоуне и Спа, меньше поворотов, где можно выиграть время на круге. Но на такой трассе, как в Венгрии, я не думаю, что это вообще так. Некоторые повороты в эти выходные будут влиять больше, чем когда-либо прежде, потому что максимальная скорость на входе в 11-й и четвёртый повороты выше, чем в прошлом сезоне, с меньшим сцеплением. На самом деле это почти наоборот. Это шанс для вас как хорошего гонщика сделать большее различие», — приводит слова Норриса Autosport.