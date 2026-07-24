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«Такую работу и ожидают в «Ред Булл». Култхард — о форме «Рейсинг Буллз»

«Такую работу и ожидают в «Ред Булл». Култхард — о форме «Рейсинг Буллз»
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Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о команде «Рейсинг Буллз».

«Да, очень сильное выступление «Рейсинг Буллз» [в Бельгии]. Хорошая борьба «колесо в колесо» между двумя напарниками. Возможно, в какой-то момент между ними стало немного напряжённо, но их задача в команде — блистать, показывать себя ярко. Именно поэтому, мне кажется, в этом сезоне они и проделывают такую отличную работу.

Определённо именно такую работу от них ожидают в «Ред Булл»: они независимо быстры и развивают своих молодых гонщиков, чтобы поставить их в центр внимания, чтобы они могли сказать: «Мы могли бы быть в основной команде в будущем», — приводит слова Култхарда RacingNews365.

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