«Такую работу и ожидают в «Ред Булл». Култхард — о форме «Рейсинг Буллз»

Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о команде «Рейсинг Буллз».

«Да, очень сильное выступление «Рейсинг Буллз» [в Бельгии]. Хорошая борьба «колесо в колесо» между двумя напарниками. Возможно, в какой-то момент между ними стало немного напряжённо, но их задача в команде — блистать, показывать себя ярко. Именно поэтому, мне кажется, в этом сезоне они и проделывают такую отличную работу.

Определённо именно такую работу от них ожидают в «Ред Булл»: они независимо быстры и развивают своих молодых гонщиков, чтобы поставить их в центр внимания, чтобы они могли сказать: «Мы могли бы быть в основной команде в будущем», — приводит слова Култхарда RacingNews365.