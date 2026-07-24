Ферстаппен — о будущем Алонсо: хотел бы видеть, как он гоняется до 60 лет

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о будущем 44-летнего Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Я полностью согласен с ним. Это не то, чего вы хотите. Конечно, Фернандо почти 45 лет, так что ему, вероятно, легче сказать «я ухожу», потому что он уже, по сути, завершил свою карьеру. Я бы хотел видеть, как Фернандо гоняется до 60 лет, но я не думаю, что это реалистично в Формуле-1.

Как настоящий гонщик я понимаю, что это тяжело, и особенно, конечно, когда вы знаете, что вам не нравятся правила, вы не конкурентоспособны в данный момент, это тяжело. Потому что Фернандо, конечно, не заслуживает быть 21-м. Фернандо заслуживает быть в топ-5 как минимум. Мне, конечно, 28, так что это немного другое. Я могу легко остановиться, это не проблема, но я люблю гонки. И я просто пытаюсь справляться с тем, что у нас есть, даже если то, что у нас есть в данный момент, мне не нравится», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Sports.