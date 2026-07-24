ФИА признала ошибку из-за отсутствия штрафа Леклеру в Бельгии за контакт с Пиастри

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) на собрании перед Гран-при Венгрии Формулы-1 признали ошибку в отсутствии наказания для Шарля Леклера («Феррари») за контакт с Оскаром Пиастри («Макларен») во время гонки Гран-при Бельгии в минувшие выходные.

«После продолжительных дебатов на встрече по поводу решения по Леклеру, стало известно, что стюарды ФИА признали, что в ретроспективе следовало применить санкции и что действия Леклера, вероятно, заслуживали пятисекундного штрафа», — говорится в статье.

На восьмом круге Оскар Пиастри атаковал Шарля Леклера в конце прямой «Кеммель», но Леклер жёстко выдавил машину австралийца к границе трассы, что привело к контакту между ними. Стюарды признали данный инцидент гоночным.