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ФИА признала ошибку из-за отсутствия штрафа Леклеру в Бельгии за контакт с Пиастри

ФИА признала ошибку из-за отсутствия штрафа Леклеру в Бельгии за контакт с Пиастри
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) на собрании перед Гран-при Венгрии Формулы-1 признали ошибку в отсутствии наказания для Шарля Леклера («Феррари») за контакт с Оскаром Пиастри («Макларен») во время гонки Гран-при Бельгии в минувшие выходные.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«После продолжительных дебатов на встрече по поводу решения по Леклеру, стало известно, что стюарды ФИА признали, что в ретроспективе следовало применить санкции и что действия Леклера, вероятно, заслуживали пятисекундного штрафа», — говорится в статье.

На восьмом круге Оскар Пиастри атаковал Шарля Леклера в конце прямой «Кеммель», но Леклер жёстко выдавил машину австралийца к границе трассы, что привело к контакту между ними. Стюарды признали данный инцидент гоночным.

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