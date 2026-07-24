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«Надеюсь, теперь закрывается правильно». Ферстаппен подтвердил возвращение «Макарены»

«Надеюсь, теперь закрывается правильно». Ферстаппен подтвердил возвращение «Макарены»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», высказался о крыле «Макарена», подтвердив его возвращение на Гран-при Венгрии.

«Мы предполагаем, что проблема решена, но, конечно, я этого не знаю наверняка. Они провели несколько тестов и другие испытания. Надеюсь, теперь оно закрывается правильно. В конце концов, это важная цель для нас. К счастью, они также смогли это смоделировать. Уже очень приятно, что мы можем воспроизвести проблему. Теперь я просто надеюсь, что проблема решена, потому что, очевидно, не хочется, чтобы это повторилось и здесь. Так что да, крыло вновь установим в эти выходные», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Sports.

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