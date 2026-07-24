«Ред Булл» обновил заднюю часть болида перед Гран-при Венгрии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» привезла на Гран-при Венгрии обновлённую заднюю часть болида, модернизировав крыло «Макарена», из-за ошибки при закрытии которого Макс Ферстаппен дважды попал в аварию.

Фото: x.com/thomasmaheronf1

«Переработанные пилоны заднего антикрыла и элементы створок, с переработанным диффузором на «Ред Булл». Персонал скапливается у задней части RB22, пытаясь усложнить возможность сделать фото задней части машины», — написал Махер в социальной сети Х.

После 10 этапов сезона-2026 у австрийской команды 151 очко и четвёртое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Мерседес» — 358 баллов. На второй строчке «Феррари» — 285. Третий — «Макларен» (195).