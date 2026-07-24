Фото: обновлённый болид «Астон Мартин» в Венгрии

Журналист Томас Махер выложил в своём аккаунте в социальной сети Х фотографии из боксов команды Формулы-1 «Астон Мартин», куда были привезены обновлённые машины AMR26, на которых выступают Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

Фото: x.com/thomasmaheronf1

Фото: x.com/thomasmaheronf1

Практически все компоненты AMR26 были модернизированы, а силовой агрегат «Хонды» получит первое обновление после летнего перерыва в Зандворте.

Фото: x.com/thomasmaheronf1

В Венгрии «Астон Мартин» представил новое переднее антикрыло, законцовку переднего антикрыла, нос, переднюю часть, днище, углы днища, перегородки днища, кромку днища, диффузор, вход в боковой понтон, кожух двигателя, охлаждающие жалюзи, заднюю подвеску, заднюю часть, заднее антикрыло, вспомогательное антикрыло и законцовку заднего антикрыла.