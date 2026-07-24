В ФИА будут менее жёстко оценивать инциденты при рестартах в Формуле-1

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) будут снисходительнее относиться к инцидентам при рестартах в Формуле-1.

«Стало известно, что встреча пилотов и ФИА в Венгрии включала обсуждения некоторых незначительных изменений в гайдлайнах для стюардов на 2027 год. Они, вероятно, будут доработаны на последующей встрече, которая обычно проходит в конце сезона. Одним из решений, которое было согласовано для немедленного внедрения, было проявление стюардами большей снисходительности к инцидентам, происходящим во время рестартов после машины безопасности, как это происходит на первом круге гонок.

Гонщики давно утверждали, что низкое давление в шинах и сложности, вызванные режимами разрядки энергии, делают ситуацию труднее для оценки после рестартов, и стюарды приняли это во внимание», — говорится в статье The Race.