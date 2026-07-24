Сын Минарди подал на Антонелли в суд из-за расторгнутого пилотом контракта

Джованни Минарди, итальянский спортивный менеджер, основатель агентства Minardi Management и сын Джанкарло Минарди, подал в суд на 19-летнего итальянского гонщика Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») из-за разорванного пилотом в одностороннем порядке контракта, сообщили в La Gazzetta dello Sport.

«Антонелли был вызван в суд в Болонье в 2025 году после иска со стороны своего бывшего менеджера Джованни Минарди из-за того, что он решил расторгнуть в одностороннем порядке соглашение с агентством перед приходом в Ф-1. Причиной спора являются гонорары, предусмотренные в договоре о представительстве, которые, по словам Минарди, так и не были выплачены.

Антонелли, который в то время уже был частью академии «Мерседеса» и поэтому уже был представлен командой в том числе и в плане официального менеджмента, уверен, что действовал в рамках закона, и для разрешения этого вопроса на будущих слушаниях будут вызваны в качестве свидетелей нынешний руководитель команды и генеральный директор Тото Вольф, а также руководитель молодёжных программ «Мерседеса» Гвен Лагрю. Стороны, по-видимому, не близки к временному соглашению по спорным счетам, учитывая доходы итальянского гонщика в дебютном сезоне в Формуле-1, оцениваемые примерно в € 12 млн», — говорится в статье.