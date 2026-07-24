Хэмилтон, Алонсо и ещё три пилота пропустили встречу с ФИА на ГП Венгрии Ф-1

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари»), 44-летний двукратный чемпион Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Серхио Перес и Валттери Боттас (оба — «Кадиллак»), а также напарник Алонсо Лэнс Стролл пропустили встречу со стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА) перед Гран-при Венгрии, сообщили в The Race.

В самой гонке на автодроме «Спа-Франкоршам» семикратный чемпион стал участником инцидента со своим соотечественником и бывшим напарником по «Мерседесу» Джорджем Расселлом. На первом круге между их машинами произошёл контакт, из-за чего Джордж вылетел за пределы трассы и был вынужден сойти.