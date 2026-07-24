Хэмилтон, Алонсо и ещё три пилота пропустили встречу с ФИА на ГП Венгрии Ф-1
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари»), 44-летний двукратный чемпион Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Серхио Перес и Валттери Боттас (оба — «Кадиллак»), а также напарник Алонсо Лэнс Стролл пропустили встречу со стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА) перед Гран-при Венгрии, сообщили в The Race.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
В самой гонке на автодроме «Спа-Франкоршам» семикратный чемпион стал участником инцидента со своим соотечественником и бывшим напарником по «Мерседесу» Джорджем Расселлом. На первом круге между их машинами произошёл контакт, из-за чего Джордж вылетел за пределы трассы и был вынужден сойти.
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