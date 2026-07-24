«Слушает данные и ощущения пилота». Алонсо — о словах Ньюи про недопонимания с гонщиками

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») отреагировал на слова руководителя и именитого конструктора Эдриана Ньюи про недопонимание с пилотами по поводу машины коллектива.

«Я думаю, что комментарии Эдриана больше относятся к прошлому сезону, чем к этому. Если говорить про прошлое, то, да, это правда, что иногда у нас были разные мнения на гоночных уикендах по поводу ощущения слабых мест машины, когда мы соревновались с другими, и того, что мы чувствовали за рулём. Иногда когда мы возвращались на базу, то видели данные и обнаруживали, что аэродинамика у нас ведёт себя неправильно, указывая направление развития болида в две разные стороны.

Возможно, победителем в этих спорах были данные, но Ньюи — это такой конструктор, который слушает данные, но также и то, что чувствует гонщик. Формула-1 очень сложна и очень динамична. Всё меняется на каждом круге, и у вас никогда не бывает одинаковой загрузки топливом, шин или погодных условий, или если вы следуете за другой машиной, или находитесь на трассе в чистом воздухе — есть много разных вещей, которые могут повлиять на баланс, и именно поэтому данные не на 100% являются истиной.

Вам нужно комбинировать вещи, и у Ньюи лучший опыт в мире для проектирования и разработки машины, и мы на правильном пути. Мы здесь, чтобы выигрывать гонки и бороться за чемпионаты. Мы начали сезон не так, потому что мы находимся в процессе понимания этих правил и разработок, и в первых 10 гонках все команды выбрали более традиционную стратегию — отыгрывать обновлениями 0.2-0.3 секунды каждые две-три гонки и в итоге к 10-й гонке получить от 1.0 до 1.5 секунды. Мы не делали этого, поэтому отстали, и теперь мы попытаемся отыграть всё сразу», — приводит слова Алонсо RacingNews365.