Фото: у Стролла сломалась задняя подвеска на радикально обновлённом «Астон Мартин»

Задняя подвеска болида AMR26, на котором выступает 27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл из команды «Астон Мартин», сломалась в первой практике Гран-при Венгрии.

Лэнса Стролла развернуло на выходе из третьего поворота. Канадец останавливается на обочине со свёрнутой задней левой подвеской. Сессия остановлена красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

На этап в Венгрии «Астон Мартин» привёз большой и первый пакет обновлений в сезоне-2026 — все компоненты AMR26 были модернизированы, а силовой агрегат «Хонды» получит первое обновление после летнего перерыва в Зандворте.

На момент остановки сессии лучшее время показал Шарль Леклер («Феррари»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») — второй. Фернандо Алонсо и Стролл — 19-й и 20-й.