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Фото: у Стролла сломалась задняя подвеска на радикально обновлённом «Астон Мартин»

Фото: у Стролла сломалась задняя подвеска на радикально обновлённом «Астон Мартин»
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Задняя подвеска болида AMR26, на котором выступает 27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл из команды «Астон Мартин», сломалась в первой практике Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
24 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Идёт

Лэнса Стролла развернуло на выходе из третьего поворота. Канадец останавливается на обочине со свёрнутой задней левой подвеской. Сессия остановлена красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

На этап в Венгрии «Астон Мартин» привёз большой и первый пакет обновлений в сезоне-2026 — все компоненты AMR26 были модернизированы, а силовой агрегат «Хонды» получит первое обновление после летнего перерыва в Зандворте.

На момент остановки сессии лучшее время показал Шарль Леклер («Феррари»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») — второй. Фернандо Алонсо и Стролл — 19-й и 20-й.

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Фото: у Стролла сломалась задняя подвеска на радикально обновлённом «Астон Мартин»
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