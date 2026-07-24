«Не та половина сезона, которую хотели». Пиастри — о форме «Макларена» в 2026-м

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о результатах команды в 2026-м.

— Оскар, как тебе сейчас машина? Стало сложнее её пилотировать, чем в начале года?

— Нет. Она была сложной в управлении весь год. Думаю, в начале сезона у нас было больше забот о силовой установке, что мы действительно могли контролировать и управлять сами, что я мог сделать своим стилем пилотажа. Тогда, как и сейчас, есть вещи, с которыми нужно быть осторожными в силовой установке, но они уже не то чтобы в нашей власти. Это больше связано с тем, какова машина, каков баланс. Думаю, особенно в последние несколько уикендов, стало определённо сложнее пилотировать по какой-то причине, будь то конфигурация трассы, ветер или тип асфальта. Мы не знаем точно, но надеюсь, что в эти выходные станет немного легче.

— Оскар, мы на середине сезона. Как бы ты оценил свой год на данный момент?

— Были взлёты и падения, это точно. К сожалению, падений было больше, чем взлётов. Для нас как команды, это, очевидно, не та первая половина года, которую мы хотели бы, особенно по сравнению с прошлым, так что надеюсь, вторая половина будет лучше. Для меня самого тоже были хорошие моменты. Хочу улучшиться и быть более стабильным, надеюсь, сможем это сделать в эти выходные и во второй половине года, — приводит слова Пиастри ФИА.