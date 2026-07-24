15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не та половина сезона, которую хотели». Пиастри — о форме «Макларена» в 2026-м

«Не та половина сезона, которую хотели». Пиастри — о форме «Макларена» в 2026-м
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о результатах команды в 2026-м.

— Оскар, как тебе сейчас машина? Стало сложнее её пилотировать, чем в начале года?
— Нет. Она была сложной в управлении весь год. Думаю, в начале сезона у нас было больше забот о силовой установке, что мы действительно могли контролировать и управлять сами, что я мог сделать своим стилем пилотажа. Тогда, как и сейчас, есть вещи, с которыми нужно быть осторожными в силовой установке, но они уже не то чтобы в нашей власти. Это больше связано с тем, какова машина, каков баланс. Думаю, особенно в последние несколько уикендов, стало определённо сложнее пилотировать по какой-то причине, будь то конфигурация трассы, ветер или тип асфальта. Мы не знаем точно, но надеюсь, что в эти выходные станет немного легче.

— Оскар, мы на середине сезона. Как бы ты оценил свой год на данный момент?
— Были взлёты и падения, это точно. К сожалению, падений было больше, чем взлётов. Для нас как команды, это, очевидно, не та первая половина года, которую мы хотели бы, особенно по сравнению с прошлым, так что надеюсь, вторая половина будет лучше. Для меня самого тоже были хорошие моменты. Хочу улучшиться и быть более стабильным, надеюсь, сможем это сделать в эти выходные и во второй половине года, — приводит слова Пиастри ФИА.

Материалы по теме
Норрис — о проблемах Расселла: если не готов адаптироваться — недостаточно хорош
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android