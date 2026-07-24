Ферстаппен и Сайнс второй уикенд подряд вызваны к стюардам ФИА за инцидент между ними

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», и 31-летний испанец Карлос Сайнс («Уильямс») были вызваны к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) после первой практики Гран-при Венгрии.

В первые минуты тренировки Ферстаппен столкнулся с медленным «Уильямсом» Сайнса на подходе к 12-му повороту, жестикулируя, когда проезжал мимо Сайнса на выходе из медленного правого поворота. «Да, невероятно, эти ребята… Это было действительно опасно. Он даже нажал на тормоза», — сообщил Ферстаппен по радио.

Сайнс также вызван за инцидент с Паулем Ароном, заменяющим Франко Колапинто в «Альпин», в конце сессии в девятом повороте. В этом случае гонщик «Уильямса» сам стал жертвой помехи: Арон двигался по гоночной траектории, в то время как Сайнс приближался на быстром круге.

На Гран-при Бельгии также проводилось расследование между Ферстаппеном и Сайнсом из-за жёлтых флагов в концовке квалификации, где пилоты почти столкнулись.