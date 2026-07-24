«Ред Булл» подпишет контракт с 19-летним претендентом на титул в Ф-3 — PlanetF1

19-летний американский гонщик Уго Угочукву, выступающий в Формуле-3, подпишет контракт с «Ред Булл», о чём сообщили в издании PlanetF1.

«Стало известно, что Угочукву должен перейти в Формулу-2 в 2027 году при поддержке «Ред Булл». Ожидается, что в следующем году он останется в «Кампосе», команде, в которой он выступает в Формуле-3 в 2026-м», — говорится в статье.

В июне 2026 года Угочукву уже пилотировал болид Формулы-1 на частных тестах в Монце, когда сел за руль «Альпин».

В нынешнем сезоне Формулы-3 бывший юниор «Макларена» Угочукву занимает второе место в личном зачёте (103 очка), уступая Фредди Слейтеру из «Трайдента» одно очко.