В Челябинске определится чемпион лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

26 июля на автоспорткомплексе «Трасса 74» состоится финальный, третий этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Именно по итогам заключительных заездов станет известен чемпион сезона, который представит региональную лигу в финальном этапе серии Yuka Drive Gymkhana PRO.

За три этапа сезона региональная лига URAL объединила 50 пилотов из Челябинска, Уфы, Самары, Москвы, Оренбурга и других городов России. Серия LITE остаётся первой ступенью на пути в профессиональную джимхану — выйти на старт можно практически на любом исправном заднеприводном автомобиле, а определяющими факторами становятся не мощность двигателя или бюджет команды, а мастерство пилота, точность управления и способность быстро адаптироваться к новой конфигурации трассы.

Перед финалом лидером общего зачёта с большим преимуществом остаётся челябинец Максим Ахтямов. Победитель двух предыдущих этапов, выступающий на Toyota Corolla V8, набрал 547 очков и находится в шаге от чемпионского титула. Второе место занимает ещё один представитель Челябинска Никита Белиоглов с 293 очками.

Главная интрига заключительного этапа может развернуться в борьбе за бронзу чемпионата. Сейчас третьим идёт Семён Васильев (199 очков), однако всего в 12 очках от него располагается Камиль Хамидуллин из Уфы (187 очков) — чемпион региональной лиги URAL сезона-2025. Одного удачного выступления на финальном этапе может оказаться достаточно, чтобы изменить расстановку сил в первой тройке общего зачёта. Кроме того, в борьбе за высокие места сохраняет шансы и Владислав Корнеев, занимающий четвёртую строчку с 197 очками.

По итогам квалификации сильнейшие пилоты продолжат борьбу в парных заездах по зеркальным конфигурациям трассы. Именно они определят не только победителя финального этапа, но и чемпиона региональной лиги URAL сезона-2026.

Зрительская программа финального этапа начнётся 26 июля в 13:00. Гостей ждут парные заезды сильнейших пилотов региональной лиги URAL, G-TAXI, парад участников, интерактивные площадки, конкурсы и церемония награждения победителей сезона. Вход для зрителей — бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.

Несмотря на серьёзный отрыв Ахтямова в общем зачёте, джимхана традиционно остаётся одной из самых непредсказуемых дисциплин автоспорта — одна ошибка может перечеркнуть преимущество, а новый чемпион определится только после последних заездов сезона.