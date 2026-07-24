«Полная неожиданность». Ньюи — о поломке подвески Стролла в первой практике ГП Венгрии
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Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о поломке задней подвески на болиде Лэнса Стролла, из-за которой канадец не смог полноценно провести первую тренировку Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
24 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:19.075
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.484
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.543
«Сейчас все лихорадочно пытаются понять, что именно произошло. Только когда мы во всём разберёмся, сможем говорить о дальнейших действиях. Узел, в котором возникла проблема, не относится к числу обновлённых компонентов, поэтому эта неисправность стала для нас полной неожиданностью», ー приводит слова Ньюи BBC Sports.
По ходу сессии Стролла развернуло на выходе из третьего поворота, после чего он остановился на обочине со сломанной задней левой подвеской. По итогам практики канадец уступил лидеру сессии, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, 4,396.
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