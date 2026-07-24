15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл пропустит вторую тренировку Гран-при Венгрии

Лэнс Стролл пропустит вторую тренировку Гран-при Венгрии
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не сможет принять участия во второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1 на трассе «Хунгароринг». Стролл досрочно завершил участие в первой тренировке после поломки задней подвески, и перед началом второй практики команда объявила, что не успеет отремонтировать автомобиль.

«К сожалению, Лэнс не примет участие во второй практике. Было недостаточно времени, чтобы устранить повреждения, заработанные в первой тренировке», — написала команда на своих страницах в социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
24 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Идёт
Материалы по теме
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android