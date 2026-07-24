Лэнс Стролл пропустит вторую тренировку Гран-при Венгрии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не сможет принять участия во второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1 на трассе «Хунгароринг». Стролл досрочно завершил участие в первой тренировке после поломки задней подвески, и перед началом второй практики команда объявила, что не успеет отремонтировать автомобиль.

«К сожалению, Лэнс не примет участие во второй практике. Было недостаточно времени, чтобы устранить повреждения, заработанные в первой тренировке», — написала команда на своих страницах в социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.