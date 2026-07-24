Хэмилтон — лучший во второй практике ГП Венгрии Ф-1, Леклер — второй, Норрис — третий

В пятницу, 24 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась вторая практика 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, лучшее время в которой показал Льюис Хэмилтон («Феррари»). Вторым стал его напарник Шарль Леклер. Действующий чемпион Ландо Норрис («Макларен») — третий.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая практика:
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») 1:18.792.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.148.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.499.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.692.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.933.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.071.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.312.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.372.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.396.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.524.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.745.
12. Эстебан Окон («Хаас») +1.828.
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.964.
14. Пьер Гасли («Альпин») +2.087.
15. Оливер Берман («Хаас») +2.221.
16. Алекс Албон («Уильямс») +2.244.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.697.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.713.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.990.
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.063.
21. Франко Колапинто («Альпин») +3.802.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.