Антонелли рассказал, как отец пригрозил «открутить голову» из-за нарушений границ трассы

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что работает над тем, чтобы реже нарушать границы трассы.

«Думаю, вы уже знаете, что иногда я люблю использовать всю ширину трассы, даже слишком активно. Так что это то, над чем сейчас работаю. Если оглянуться на Спа, оба нарушения границ трассы были совершенно глупыми. Я тогда сам подумал: «Какого чёрта вообще делаю?» То же самое было и в Барселоне, и в Майами.

Мне нужно над этим работать, потому что бывают ситуации в гонке, когда действительно приходится использовать всю ширину трассы. Но если я буду делать это тогда, когда в этом нет необходимости, в какой-то момент могу создать себе проблемы. Так что да, я действительно над этим работаю. И, конечно, папа был одним из первых, кто заговорил со мной об этом после гонки.

Он сказал: «Поздравляю, но…» Всегда есть это «но». А потом добавил: «Если ещё раз увижу, что ты без всякой причины нарушаешь границы трассы, откручу тебе голову, как курице». Таковы были его слова. Так что да, это именно то, над чем мне нужно работать», — приводит слова Антонелли GPblog.