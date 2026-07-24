Ферстаппен остался недоволен итогами пятничных тренировок Гран-при Венгрии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, признавшись, что команда пока не смогла найти оптимальные настройки машины.

«День получился непростым. Было сложно найти хороший баланс машины. Меня не устраивает не только скорость на одном быстром круге. На длинных сериях тоже всё пока далеко не так, как мне хотелось бы. Нам нужно добиться того, чтобы машина позволяла ехать круг более плавно, в том числе на длинных отрезках. Так что к завтрашнему дню ещё предстоит немало работы», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, первую тренировку Ферстаппен завершил на втором месте, уступив лидеру сессии, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, 0,484. Во второй практике нидерландец показал четвёртое время, проиграв Хэмилтону 0,692.