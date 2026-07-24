15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен остался недоволен итогами пятничных тренировок Гран-при Венгрии

Ферстаппен остался недоволен итогами пятничных тренировок Гран-при Венгрии
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, признавшись, что команда пока не смогла найти оптимальные настройки машины.

«День получился непростым. Было сложно найти хороший баланс машины. Меня не устраивает не только скорость на одном быстром круге. На длинных сериях тоже всё пока далеко не так, как мне хотелось бы. Нам нужно добиться того, чтобы машина позволяла ехать круг более плавно, в том числе на длинных отрезках. Так что к завтрашнему дню ещё предстоит немало работы», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, первую тренировку Ферстаппен завершил на втором месте, уступив лидеру сессии, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, 0,484. Во второй практике нидерландец показал четвёртое время, проиграв Хэмилтону 0,692.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен — о «Ред Булл»: для меня эта команда почти вторая семья
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android