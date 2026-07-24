Алонсо — об обновлении: увидели именно те цифры и корреляцию, которых ожидали

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо положительно оценил работу обновлённого пакета, который команда привезла на Гран-при Венгрии.

«Чувствую себя хорошо. В целом мы увидели именно те цифры и ту корреляцию, которых ожидали. Это очень обнадёживает как с точки зрения будущего, машины 2027 года, так и в контексте нынешнего сезона. Нам ещё предстоит проделать огромный объём работы, но думаю, это лишь первый хороший шаг, который позволит нам стать сильнее.

Сегодня чувствовал вибрации в машине, особенно в первой тренировке и на главной прямой. Но команда более или менее устранила эту проблему ко второй тренировке.

Новый пакет обновлений не преподнёс никаких больших сюрпризов. Мы больше не испытываем серьёзного дефицита скорости в поворотах по сравнению с лучшими командами средней группы. А именно это и было нашей первой целью: стать сильнейшими среди команд средней группы. Думаю, теперь в поворотах мы стали быстрее. Нам нужно продолжать работать над шасси и силовой установкой, чтобы сделать следующие шаги вперёд. Это лишь первый из многих шагов, но атмосфера в команде хорошая, нам удалось добиться именно того, чего мы хотели», — приводит слова Алонсо итальянская редакция Motorsport.