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Расселл — о темпе «Феррари»: похоже, наши опасения подтвердились

Расселл — о темпе «Феррари»: похоже, наши опасения подтвердились
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что после пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии команда всерьёз оценивает темп «Феррари», которая, по его мнению, сейчас выглядит сильнее остальных соперников.

«Думаю, день получился довольно странным для всех. Будапешт — потрясающая трасса для пилотирования, но здесь заново уложили асфальт примерно на половине круга. Покрытие очень неровное, а в последних нескольких поворотах оно уже начинает разрушаться, из-за чего управлять машиной довольно непривычно.

На одном быстром круге наша скорость выглядела не слишком впечатляюще. Зато на длинных сериях всё смотрелось более конкурентоспособно. Но, похоже, наши опасения относительно «Феррари» подтвердились. Они выглядят очень, очень сильными. Нам как команде ещё предстоит поработать. Сейчас «Феррари» на шаг впереди всех остальных», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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