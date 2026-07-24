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Леклер: не думаю, что в квалификации увидим такое же преимущество над соперниками

Леклер: не думаю, что в квалификации увидим такое же преимущество над соперниками
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в квалификации Гран-при Венгрии борьба станет значительно плотнее, несмотря на высокий темп команды в пятничных тренировках.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

«В целом наша скорость выглядит довольно хорошей, это позитивный знак. Но впереди ещё весь уикенд, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию и продолжать усердно работать, чтобы завтра остаться впереди. В квалификации борьба будет очень плотной. Не думаю, что мы увидим такое же преимущество над соперниками, какое было сегодня. Поэтому нам нужно провести всё идеально. Если ощущения от машины останутся такими же, уверен, нас ждёт хорошая квалификация», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, пилоты «Феррари» возглавили пятничные тренировки: Леклер показал лучшее время в первой (1:19.075), а Хэмилтон — во второй (1:18.729).

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