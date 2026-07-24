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«Заметно сильнее». Хаджар оценил расклад сил после пятницы Гран-при Венгрии

«Заметно сильнее». Хаджар оценил расклад сил после пятницы Гран-при Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поделился мнением о расстановке сил после пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии.

«Вторая тренировка получилась очень непростой. Мне казалось, что уже первая была достаточно сложной, но во второй всё стало ещё хуже из-за ветра. Поэтому было непросто понять, какой эффект дали внесённые нами изменения. В целом машина работает нормально, просто «Феррари» сейчас заметно сильнее. Так что сегодня ночью нам ещё предстоит найти немало времени на круге. На длинных сериях темп выглядел довольно хорошим, но на одном быстром круге нам не хватает скорости.

Знал, что на такой трассе они будут быстры. Сейчас, думаю, мы просто ждём, когда «Мерседес» покажет свою настоящую скорость. Как и всегда, полагаю, борьба с «Маклареном» будет очень плотной. На данный момент ситуация выглядит именно так», — приводит слова Хаджара портал GPblog.

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