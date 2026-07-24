Франко Колапинто прокомментировал аварию на тренировке Гран-при Венгрии

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал собственную аварию во второй пятничной практике Гран-при Венгрии Формулы-1. Первую тренировку этапа Колапинто пропустил, так как его заменял резервный пилот команды Пауль Арон.

«Весьма короткий день. Думаю, машинами этого года труднее управлять — с учётом низкого уровня прижимной силы. На трассе вроде этой, где очень низкое сцепление с асфальтом, ощущения очень непростые.

Я потерял утро, так что было неидеально. А потом потерял заднюю часть машины в последнем повороте и врезался задом машины в покрышки. Нехороший день, неидеальный старт», — приводит слова Колапинто Motorsport Week.