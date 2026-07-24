Антонелли рассказал о проблемах на второй тренировке Гран-при Венгрии

Лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мыслями о работе болида после второй тренировки на этапе в Венгрии. Напомним, в первой практике вместо итальянца машиной управлял резервный пилот команды Фредерик Вести.

«Первый день в Будапеште получился непростым, думаю, это можно сказать обо всех. Первую тренировку я пропустил, и Фред отлично справился за рулём машины. Когда я сел в кокпит во второй тренировке, испытывал трудности с балансом машины. Особенно это проявилось на одном быстром круге. Свою первую попытку мне пришлось прервать из-за красных флагов. После возобновления сессии я снова попытался собрать хороший круг, но не смог его завершить: попал в трафик, а затем возникли проблемы с блокировкой задних колёс.

На длинной серии ситуация была лучше, полагаю, нам удалось вывести шины в оптимальное рабочее окно. Кроме того, сегодня мы собрали много данных и получили немало полезной информации, которую подробно проанализируем этой ночью. С нетерпением жду возвращения на трассу завтра. Третья тренировка станет очень важной, потому что мы постараемся улучшить поведение машины и побороться за поул. Мы понимаем, что после увиденного сегодня сделать это будет непросто, но приложим для этого все усилия», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.